Kontrolden çıkan kamyonet otomobilleri kullanılmaz hale getirdi

Bursa'da kontrolden çıkan kamyonet, yol kenarındaki 3 otomobili kullanılmaz hale getirdi.

Bursa'da kontrolden çıkan kamyonet, yol kenarındaki 3 otomobili kullanılmaz hale getirdi.

Kaza, Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 K 81036 plakalı kamyon Orhangazi'den İznik istikametine seyir halinde olan sürücü, Dutluca kavşağı yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyonet, park halindeki 10 ANV 65, 34 KT 9947 ve 16 TR 321 plakalı otomobillere çarparak devrildi.

Ortalığın savaş alanına döndüğü kaza sonrası kontrolden çıkıp yol kenarındaki otomobillere çarparak devrilen kamyonet ve otomobiller adeta hurdaya dönerken, şans eseri kazada kimsenin burnu bile kanamadı.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı