Kontrolden çıkan kamyonet önce hafif ticari araca ardından park halindeki otomobile böyle çarptı
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Kontrolden çıkan kamyonet önce hafif ticari araca ardından park halindeki otomobile böyle çarptı

Kontrolden çıkan kamyonet önce hafif ticari araca ardından park halindeki otomobile böyle çarptı Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazası bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

17.06.2020 12:02 | Son Güncelleme: 17.06.2020 12:18

Kontrolden çıkan kamyonet önce hafif ticari araca ardından park halindeki otomobile böyle çarptı

GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazası bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre kaza, Vatan caddesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında Y. E. B. yönetimindeki kamyonet önce hafif ticari araca ardından da park halindeki bir araca çarptı.

Kazada yaralanan olmazken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kontrolden çıkan kamyonet önce hafif ticari araca ardından park halindeki otomobile böyle çarptı

Kaynak: İHA

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