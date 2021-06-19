Kontrolden çıkan kamyonet önce direğe ardından 2 otomobile çarptı
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Kontrolden çıkan kamyonet önce direğe ardından 2 otomobile çarptı

İhlas Haber Ajansı / Yasin Erdem - Haberler | 3. Sayfa

Kontrolden çıkan kamyonet önce direğe ardından 2 otomobile çarptı Otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı Karabük'te yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan araç önce aydınlatma direğine ardından 2 otomobile çarptı.

Kontrolden çıkan kamyonet önce direğe ardından 2 otomobile çarptı

Otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı

KARABÜK - Karabük'te yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan araç önce aydınlatma direğine ardından 2 otomobile çarptı. Kazada otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Yeşil Mahalle sanayi kavşağında meydana geldi. Safranbolu istikametinden Karabük'e seyir halinde olan Hasan G. idaresindeki 34 VU 4915 Ford marka hafif ticari kamyonet Sanayi kavşağına yaklaştığı esnada yağıştan dolayı kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek yolda çıktı. Refüje çıkarak aydınlatma direğine çarpan kamyonet daha sonra ışıklarda bekleyen Songül A. idaresindeki 78 DB 941 plakalı Honda marka otomobile ardından da Sülayman S. idaresindeki 20 ACS 55 plakalı otomobile çarptı. Kazada Songül A. otomobilde sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kontrolden çıkan kamyonet önce direğe ardından 2 otomobile çarptı
Kontrolden çıkan kamyonet önce direğe ardından 2 otomobile çarptı
Kontrolden çıkan kamyonet önce direğe ardından 2 otomobile çarptı
Kontrolden çıkan kamyonet önce direğe ardından 2 otomobile çarptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yasin Erdem

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