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Kontrolden çıkan kamyonet giyim mağazasına girdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kontrolden çıkan kamyonet giyim mağazasına girdi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet, giyim mağazanın vitrininden içeri girdi.

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet, giyim mağazanın vitrininden içeri girdi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken mağazada büyük hasar meydana geldi.

Kaza, Antalya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Davut Kaleözü'nün kullandığı 46 DJ 175 plakalı kamyonet yapay şelale kavşağından Hastane Caddesine döndüğü sırada yolun sağında bulunan kaldırımı aşarak yol kenarında bulunan giyim mağazasının vitrinine girdi. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada şans eseri kimsenin burnu bile kanamazken, giyim mağazasında büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Sabah işyerini açmak için gelen mağaza çalışanları gördükleri manzara karşısında şaşkına dönerken, vitrindeki kamyonet çekici yardımıyla kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. - ANTALYA

Kontrolden çıkan kamyonet giyim mağazasına girdi

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