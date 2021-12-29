Kontrolden çıkan kamyonet devrildi, sürücü yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kontrolden çıkan kamyonet devrildi, sürücü yaralandı

Kontrolden çıkan kamyonet devrildi, sürücü yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eskişehir'de kontrolden çıkan kamyonetin devrildiği kazada sürücü yaralandı.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de kontrolden çıkan kamyonetin devrildiği kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Eskişehir-Ankara karayolu otogar yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 YL 4524 plakalı kamyonet, sürücüsü Cemal G.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Yan yatan kamyonetin sürücüsü Cemal G. yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yaralı, Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza sonrası trafiğe kapanan Eskişehir-Ankara karayolunda 4 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Devrilen kamyonetin kaldırılmasıyla karayolunda trafik tekrar normale döndü. - ESKİŞEHİR

Kontrolden çıkan kamyonet devrildi, sürücü yaralandı

Kaza değil, cinayete teşebbüs! Trafikte faciaya dönüşen o anlar saniye saniye kamerada

Kaza değil, cinayete teşebbüs! Trafikte faciaya dönüşen o anlar saniye saniye kamerada

 Çoban cinsel ilişki karşılığında sürüden 3 koyunu kadına verdi, hayvanların asıl sahibi olayı duyunca ortalık karıştı

Çoban cinsel ilişki karşılığında sürüden 3 koyunu kadına verdi, hayvanların asıl sahibi olayı duyunca ortalık karıştı

 Gece vakti korkunç kaza! Önündeki kamyona çarpan minibüs sürücüsü feci şekilde can verdi

Gece vakti korkunç kaza! Önündeki kamyona çarpan minibüs sürücüsü feci şekilde can verdi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title