Kontrolden çıkan kamyonet devrildi, sürücü yaralandı
Eskişehir'de kontrolden çıkan kamyonetin devrildiği kazada sürücü yaralandı.
ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de kontrolden çıkan kamyonetin devrildiği kazada sürücü yaralandı.
Kaza, Eskişehir-Ankara karayolu otogar yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 YL 4524 plakalı kamyonet, sürücüsü Cemal G.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Yan yatan kamyonetin sürücüsü Cemal G. yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yaralı, Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza sonrası trafiğe kapanan Eskişehir-Ankara karayolunda 4 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Devrilen kamyonetin kaldırılmasıyla karayolunda trafik tekrar normale döndü. - ESKİŞEHİR
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