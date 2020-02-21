Kontrolden çıkan kamyonet binanın bahçesine daldı: 1 yaralı
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Kontrolden çıkan kamyonet binanın bahçesine daldı: 1 yaralı

Avcılar'da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir kamyonet bir binanın bahçesine daldı, kazada sürücü yaralandı.

21.02.2020 23:11 | Son Güncelleme: 21.02.2020 23:11
Kontrolden çıkan kamyonet binanın bahçesine daldı: 1 yaralı

'da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir kamyonet bir binanın bahçesine daldı, kazada sürücü yaralandı.


Kaza, akşam saatlerinde Avcılar Bahadır Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Y. idaresindeki kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce sokak içerisindeki bir binanın demirlerine ardından da başka bir binanın garaj kapısına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan sürücü yaralandı. Mahalle sakinlerinin verilmesi üzerine olay yeri polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sokağa gelen polis ekipleri sokağı trafiğe kapatarak, güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Ekipler, kazayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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