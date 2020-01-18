Kontrolden çıkan kamyonet bahçe duvarına çarptı
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Kontrolden çıkan kamyonet bahçe duvarına çarptı

Alaşehir ilçesinde, kontrolden çıkan kamyonetin çarptığı bahçe duvarı yıkıldı.

18.01.2020 20:18 | Son Güncelleme: 18.01.2020 20:18
Kontrolden çıkan kamyonet bahçe duvarına çarptı

ilçesinde, kontrolden çıkan kamyonetin çarptığı bahçe duvarı yıkıldı.

Alınan bilgiye göre, ehliyeti bulunmayan H.İ. (17) yönetimindeki 45 ZV 922 plakalı kamyonet, Şeyhsinan Mahallesi Ali Koç Caddesi'nde kontrolden çıkarak Türkan Çakmak'a ait evin bahçe duvarına çarptı.

Duvarın bir kısmının yıkıldığı kazada yaralanan olmadı.

Kazanın ardından kaçan sürücü H.İ, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Ev sahibi Çakmak, gazetecilere yaptığı açıklamada, odun almak için dışarı çıktığı anda kazanın meydana geldiğini anlattı.

Kaynak: AA
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