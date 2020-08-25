Kontrolden çıkan kamyonet akaryakıt istasyonuna dalarak yakıt pompasını parçaladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kontrolden çıkan kamyonet akaryakıt istasyonuna dalarak yakıt pompasını parçaladı

Kontrolden çıkan kamyonet akaryakıt istasyonuna dalarak yakıt pompasını parçaladı Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin akaryakıt istasyonuna dalarak yakıt pompasını parçalaması sonucu facianın eşiğinden dönüldü.

25.08.2020 01:28 | Son Güncelleme: 25.08.2020 01:32

Kontrolden çıkan kamyonet akaryakıt istasyonuna dalarak yakıt pompasını parçaladı

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin akaryakıt istasyonuna dalarak yakıt pompasını parçalaması sonucu facianın eşiğinden dönüldü.

Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Gölbaşı istikametine giden Bilal Çıkar idaresindeki 02 EE 249 plakalı Mercedes marka kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak ilçe girişinde bulunan bir akaryakıt istasyonuna daldı. İstasyonda bulunan yakıt pompasını parçalayan kamyonet daha sonra takla atarak ters döndü. Adeta facianın eşiğinden dönülen olayda sürücü Bilal Çıkar yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kontrolden çıkan kamyonet akaryakıt istasyonuna dalarak yakıt pompasını parçaladı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Müşterilerin gözü önünde cinayet işleyen zanlının ifadesi 'pes' dedirtti: Yanlış kişiyi öldürdüm 3. Sayfa
Müşterilerin gözü önünde cinayet işleyen zanlının ifadesi "pes" dedirtti: Yanlış kişiyi öldürdüm
Sivas'ta doğada kendiliğinden yetişen tonlarca fındık dalında çürüyor Ekonomi
Sivas'ta doğada kendiliğinden yetişen tonlarca fındık dalında çürüyor
Kuyruklu yumurta görenleri hayrete düşürdü Güncel
Kuyruklu yumurta görenleri hayrete düşürdü
Fox TV'de Fatih Portakal'ın yerine Selçuk Tepeli getirildi Medya
Fox TV'de Fatih Portakal'ın yerine Selçuk Tepeli getirildi
48 günlük tedaviyle koronavirüsten kurulan Türk hasta: 10 dakikalık oksijen için servetimi verirdim Güncel
48 günlük tedaviyle koronavirüsten kurulan Türk hasta: 10 dakikalık oksijen için servetimi verirdim
Adana Kozan'daki yangın tam 36 saattir söndürülemiyor! Tahribat çok büyük 3. Sayfa
Adana Kozan'daki yangın tam 36 saattir söndürülemiyor! Tahribat çok büyük
Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlarına bebeğini de alet eden Elif Sarı hakkında soruşturma başlatıldı
Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlarına bebeğini de alet eden Elif Sarı hakkında soruşturma başlatıldı
Songül Karlı, derin göğüs dekolteli mini elbisesiyle beğeni topladı
Songül Karlı, derin göğüs dekolteli mini elbisesiyle beğeni topladı
Karadeniz'deki doğal gaz keşfi sonrası ev sahibinden çok konuşulacak ilan: Tuna-1 kuyusu manzaralı satılık daire
Karadeniz'deki doğal gaz keşfi sonrası ev sahibinden çok konuşulacak ilan: Tuna-1 kuyusu manzaralı satılık daire
YouTuber Enes Batur, yeni evine helikopter pisti yaptırdı
YouTuber Enes Batur, yeni evine helikopter pisti yaptırdı
Canan Kaftancıoğlu, lise öğrencisini ağırlarken masasında sigara paketi yer aldı
Canan Kaftancıoğlu, lise öğrencisini ağırlarken masasında sigara paketi yer aldı
FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal'dan ilk açıklama: Ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim
FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal'dan ilk açıklama: Ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim
Hülya Avşar, balkonda bikinisiyle spor yaparken poz verdi
Hülya Avşar, balkonda bikinisiyle spor yaparken poz verdi
Uzmanları ikiye bölen tartışma: Korona vakaları artarken, virüsün ölümcüllüğü azalıyor mu?
Uzmanları ikiye bölen tartışma: Korona vakaları artarken, virüsün ölümcüllüğü azalıyor mu?
18 yaşındaki gencin ölümünde cinayet şüphesi üzerinde duruluyor
18 yaşındaki gencin ölümünde cinayet şüphesi üzerinde duruluyor
Köpeklere tecavüz eden sapığın karısı isyan etti: Engel olamıyorum
Köpeklere tecavüz eden sapığın karısı isyan etti: Engel olamıyorum
Hafter, Libya'daki ateşkese günler sonra tepki verdi: Sirte'ye yönelik bir hareket olması halinde karşılık veririz
Hafter, Libya'daki ateşkese günler sonra tepki verdi: Sirte'ye yönelik bir hareket olması halinde karşılık veririz
Kıvılcım Ural, maske takmayan eşi Kaan Tangöze'yle kavga edip Bodrum'dan İstanbul'a döndü
Kıvılcım Ural, maske takmayan eşi Kaan Tangöze'yle kavga edip Bodrum'dan İstanbul'a döndü
Nihat Hatipoğlu koronavirüse mi yakalandı? Asistanı iddialara açıklık getirdi
Nihat Hatipoğlu koronavirüse mi yakalandı? Asistanı iddialara açıklık getirdi
Üyeleri belirlenen Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı Serdar Tatlı oldu
Üyeleri belirlenen Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı Serdar Tatlı oldu
Plajda bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse, frikik verdi
Plajda bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse, frikik verdi
Slovan Bratislava ile Priştine, koronavirüs nedeniyle Avrupa arenasına veda etti
Slovan Bratislava ile Priştine, koronavirüs nedeniyle Avrupa arenasına veda etti
Çakıcı, Antalya'da MHP'lilerle bir araya geldi: Benim babam da dedem de şehit
Çakıcı, Antalya'da MHP'lilerle bir araya geldi: Benim babam da dedem de şehit
Hong Konglu uzmanlar, koronavirüsün ikinci kez bulaştığını kanıtladı
Hong Konglu uzmanlar, koronavirüsün ikinci kez bulaştığını kanıtladı
FOX TV, Fatih Portakal'ın kanaldan ayrıldığını doğruladı
FOX TV, Fatih Portakal'ın kanaldan ayrıldığını doğruladı
BAE ve İsrail'in arasına F-35 girdi! ABD'nin de katılacağı üçlü zirve iptal edildi
BAE ve İsrail'in arasına F-35 girdi! ABD'nin de katılacağı üçlü zirve iptal edildi
TikTok fenomeni Gökhan Özbolat canlı yayında sevgilisini dövdü
TikTok fenomeni Gökhan Özbolat canlı yayında sevgilisini dövdü
Sokakta yürürken kafasına tabela düşen şahıs hastanelik oldu
Sokakta yürürken kafasına tabela düşen şahıs hastanelik oldu
Önce İstanbul sonra Bodrum! Herkes, Beşar Esad'ın kızının lüks tatilini konuşuyor
Önce İstanbul sonra Bodrum! Herkes, Beşar Esad'ın kızının lüks tatilini konuşuyor
Bebeği kaldırıp yere atan cani sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Yürek yakan anlar kamerada
Bebeği kaldırıp yere atan cani sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Yürek yakan anlar kamerada
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Ömer Çelik Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Ozan Güven Cem Yılmaz Şeyma Subaşı
Spor Jose Sosa Eddie Newton Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Ronald Koeman
Daha Fazla Sel Bursa Adana Yangın
Şu an buradasınız: Kontrolden çıkan kamyonet akaryakıt istasyonuna dalarak yakıt pompasını parçaladı - Adıyaman
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.8.2020 01:32:30. #1.14#
title