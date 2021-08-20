Kontrolden çıkan kamyonet ağaca çarptı; sürücü yaralandı
Kontrolden çıkan kamyonet ağaca çarptı; sürücü yaralandı Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan kamyonet ağaca çarptı; sürücüsü yaralandı.
Kontrolden çıkan kamyonet ağaca çarptı; sürücü yaralandı
BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan kamyonet ağaca çarptı; sürücüsü yaralandı.
Kaza Akhisar mahallesi 151. Sokak üzerinde meydana geldi.
TOKİ konutlarından Akhisar mahallesine seyir halinde olan sürücü Yusuf Cidamyönetimindeki 16 BKT 31 plakalı kamyonet yokuş aşağı indiği sırada geçtiği kasiste kontrolden çıktı. Yoldan çıkan araç ağaca çarparak durabildi.
Kaza sonucu sürücü yaralandı.
Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan