Kontrolden çıkan kamyonet ağaca çarptı: 1 yaralı - Haberler
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Kontrolden çıkan kamyonet ağaca çarptı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kontrolden çıkan kamyonet ağaca çarptı: 1 yaralı

Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonetin ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonetin ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Zafer Mahallesi Nevşehir Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi TOKİ konutları istikametinden Kılıçarslan Mahallesi istikametine seyreden Osman A. (53) idaresindeki 32 DZ 188 plakalı Kia marka kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaldırımdaki ağaca çarptı. Yerinden sökülen ağacın üzerinden geçerek yol ortasında kalan kamyonetin sürücüsü yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY

Kontrolden çıkan kamyonet ağaca çarptı: 1 yaralı

Kontrolden çıkan kamyonet ağaca çarptı: 1 yaralı

Kontrolden çıkan kamyonet ağaca çarptı: 1 yaralı

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Haber: Kontrolden çıkan kamyonet ağaca çarptı: 1 yaralı - Haberler
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