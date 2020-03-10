Kontrolden çıkan kamyonet adeta uçtu
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Çaldıran, Van, 3. Sayfa

Kontrolden çıkan kamyonet adeta uçtu

Van'ın Çaldıran ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet önündeki araca çarptıktan sonra park halindeki araçların üzerine adeta uçtu.

10.03.2020 10:38 | Son Güncelleme: 10.03.2020 10:38
Kontrolden çıkan kamyonet adeta uçtu

Van'ın Çaldıran ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet önündeki araca çarptıktan sonra park halindeki araçların üzerine adeta uçtu.


Alınan bilgilere göre kaza, akşam saatlerinde ilçe merkezindeki Vanyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 65 AAK 171 plakalı kamyonet, ilk önce önünde sağa dönen 65 GA 096 plakalı minibüse çarptı. Çarpmayla birlikte kontrolden çıkan kamyonet, adeta uçarak yol kenarında park halinde bulunan araçların üzerine düştü. Kazada kamyonette bulunan M.S. ve A.D. isimli şahıslar yaralanırken, araçlarda ise maddi hasar oluştu. 2 yaralı ambulansla Erciş Devlet Hastanesine sevk edilirken, soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. - VAN

Kaynak: İHA

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