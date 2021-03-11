Kontrolden çıkan kamyon yola devrildi
11.03.2021 14:39 | Son Güncelleme: 11.03.2021 14:48
Milas-Söke karayolu Pınarcık Mahallesi mevkiinde trafik kazası meydana geldi.
Milas-Söke karayolu Pınarcık Mahallesi mevkiinde trafik kazası meydana geldi.
Ozan Y.'nin kontrolünde seyreden 35 AG 9920 plakalı kapalı kasa kamyon, bölgede etkili olan yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.
Yola devrilen kamyon orta refüjde durabilirken, araç sürücüsü Ozan Y. ve araçta yolcu olarak bulunan İbrahim T. kazadan yara almadan kurtuldu.
Devrilen kamyon vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı