Kontrolden çıkan kamyon uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı HATAY'ın Yayladağı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon uçuruma yuvarlandı.

HATAY'ın Yayladağı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon uçuruma yuvarlandı. Şoför kabininde sıkışan yaralı sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.

Kaza, Yayladağı-Antakya Karayolu'nda meydana geldi. Seyir halindeki Ramazan Çiftçi yönetimdeki 34 BSZ 593 plakalı kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonuçu şoför kabininde sıkışan Çiftçi sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA