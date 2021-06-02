Kontrolden çıkan kamyon su kanalına devrildi: 1 yaralı
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Kontrolden çıkan kamyon su kanalına devrildi: 1 yaralı

Kontrolden çıkan kamyon su kanalına devrildi: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan kamyonun su kanalına düştüğü kazada sürücü yaralandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan kamyonun su kanalına düştüğü kazada sürücü yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Organize Sanayi Bölgesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bayram C. idaresindeki 67 LF 828 plakalı kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalına devrildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 acil sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulans ile ilçede bulunan özel hastaneye kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Kontrolden çıkan kamyon su kanalına devrildi: 1 yaralı
Kontrolden çıkan kamyon su kanalına devrildi: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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