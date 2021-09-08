Kontrolden çıkan kamyon şarampole devrildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kontrolden çıkan kamyon şarampole devrildi

Kontrolden çıkan kamyon şarampole devrildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon şarampole devrildi.

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon şarampole devrildi.

Edinilen bilgiye göre, Selimiye'den Milas'a doğru seyreden Murat K.'nin kontrolündeki 35 PCG 83 plakalı inşaat malzemesi yüklü kamyon, TOKİ yakınlarında kontrolden çıkarak, şarampole devrildi. Kazanın ardından olay yerine gelen 112 sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazayı kamyon sürücüsü yara almadan atlatırken, güvenlik güçleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. Devrilen kamyon ise yaklaşık 5 saat süren çalışmanın ardından bulunduğu yerden kaldırıldı. - MUĞLA

Kontrolden çıkan kamyon şarampole devrildi
Kontrolden çıkan kamyon şarampole devrildi
Kontrolden çıkan kamyon şarampole devrildi
Kontrolden çıkan kamyon şarampole devrildi
Kontrolden çıkan kamyon şarampole devrildi
Kontrolden çıkan kamyon şarampole devrildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Polis memuru, eşi tarafından evinde ölü bulundu
Polis memuru, eşi tarafından evinde ölü bulundu
Ellerinde kelepçe, ağzında bant ve başında poşetle ölü bulunan Ukraynalı kadının ölümünde intihara kanaat getirildi
Ellerinde kelepçe, ağzında bant ve başında poşetle ölü bulunan Ukraynalı kadının ölümünde intihara kanaat getirildi
Pınar Gütekin cinayetinde yeni iddianame
Pınar Gütekin cinayetinde yeni iddianame
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Faik Öztrak Tanju Özcan Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Bülent Ersoy Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım Serenay Sarıkaya
Spor Cristiano Fatih Terim Çağlar Söyüncü Bülent Korkmaz Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kontrolden çıkan kamyon şarampole devrildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.9.2021 15:11:37. #1.14#

title