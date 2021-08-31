Kontrolden çıkan kamyon şarampole devrildi

Muğla'nın Milas ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Muğla'nın Milas ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Kaza, Pınarcı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Mehmet G.'nin kontrolünde Milas'tan Söke istikametine doğru seyreden 48 UB 556 plakalı kamyon, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Yol kenarında bulunan şarampole devrilen kamyonun sürücüsü araç içerisinde sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği ekiplerinin yapmış olduğu müdahale ile bulunduğu yerden çıkarılan sürücü 112 Sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü daha sonra Milas Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı