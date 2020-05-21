Kontrolden çıkan kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi: 5 yaralı
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Kontrolden çıkan kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi: 5 yaralı

Kontrolden çıkan kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi: 5 yaralı Kayseri'de direksiyon hakimiyetini kaybeden bir kamyon, motosiklet ve 2 otomobile çarptı.

21.05.2020 15:26 | Son Güncelleme: 21.05.2020 15:28

Kontrolden çıkan kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi: 5 yaralı

KAYSERİ - Kayseri'de direksiyon hakimiyetini kaybeden bir kamyon, motosiklet ve 2 otomobile çarptı. Kamyon, duvara çarparak dururken, kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri - Erciyes yolu üzeri Hisarcık mevkinde 38 HP 857 plakalı kamyon, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde bulunan 1 motosiklet ve 2 otomobile çarptı. Kamyon, duvara çarparak durabilirken, olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de kazada yaralananların ilk müdahalesini yaptı. Yaralanan 5 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kontrolden çıkan kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi: 5 yaralı

Kaynak: İHA

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