Kontrolden çıkan kamyon kayalığa çarptı: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Kontrolden çıkan kamyon kayalığa çarptı: 1 yaralı

19.01.2021 13:53 | Son Güncelleme: 19.01.2021 13:53
Kontrolden çıkan kamyon kayalığa çarptı: 1 yaralı

Kaş-Demre arasında kontrolden çıkarak kayalığa çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı.

Kaş-Demre arasında kontrolden çıkarak kayalığa çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı.

Durmuş Altunkan'ın kullandığı 07 AAT 941 plakalı kamyon, Kaş'tan Demre istikametine giderken D-400 kara yolu Davazlar mevkisinde kontrolden çıkarak kayalığa çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine Kaş Bölge Trafik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü, sağlık ekibince Demre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talip Demirci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ömer Çelik Donald Trump Ahmet Davutoğlu
Magazin Ivana Sert Ajda Pekkan Acun Ilıcalı Jennifer Lopez
Spor Fatih Terim Hakan Arslan Emre Taşdemir Hamza Hamzaoğlu Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Kaza Ankara Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kontrolden çıkan kamyon kayalığa çarptı: 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.1.2021 13:57:00. #1.14#
title