Kontrolden çıkan kamyon kayalığa çarptı: 1 yaralı
19.01.2021 13:53 | Son Güncelleme: 19.01.2021 13:53
Kaş-Demre arasında kontrolden çıkarak kayalığa çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı.
Kaş-Demre arasında kontrolden çıkarak kayalığa çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı.
Durmuş Altunkan'ın kullandığı 07 AAT 941 plakalı kamyon, Kaş'tan Demre istikametine giderken D-400 kara yolu Davazlar mevkisinde kontrolden çıkarak kayalığa çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine Kaş Bölge Trafik ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, sağlık ekibince Demre Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Talip Demirci