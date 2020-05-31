Kontrolden çıkan kamyon gölete devrildi: 4 yaralı, çok sayıda koyun telef oldu
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Kontrolden çıkan kamyon gölete devrildi: 4 yaralı, çok sayıda koyun telef oldu

Kontrolden çıkan kamyon gölete devrildi: 4 yaralı, çok sayıda koyun telef oldu Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bir kamyonun gölete devrilmesi sonucu 4 kişi yaralanırken, 150 koyun dan çocuğu telef oldu.

31.05.2020 14:06 | Son Güncelleme: 31.05.2020 14:11

Kontrolden çıkan kamyon gölete devrildi: 4 yaralı, çok sayıda koyun telef oldu

BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bir kamyonun gölete devrilmesi sonucu 4 kişi yaralanırken, 150 koyun dan çocuğu telef oldu.

Kaza, ilçeye bağlı Kanitaht Mahallesi'nde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre, Şükrü Kılıç yönetimindeki 63 N 3709 yönetimindeki kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki gölete devrildi. Devrilen kamyonda bulunan 4 kişi yaraladı,150 koyundan çoğu ise telef oldu.Yaralılar, ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.Kamyon çekici yardımıyla göletten çıkarılırken

Koyunların kendilerine ait olmadığını belirten araç sürücüsünün babası İlhami Kılıç, "150 koyunumuz vardı telef oldu. Araba da devrildi, bir şey kalmadı içinde. Mağdurum" şeklinde konuştu.

Kontrolden çıkan kamyon gölete devrildi: 4 yaralı, çok sayıda koyun telef oldu

Kaynak: İHA

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