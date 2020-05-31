Kontrolden çıkan kamyon gölete devrildi: 4 yaralı, çok sayıda koyun telef oldu Kontrolden çıkan kamyon gölete devrildi: 4 yaralı, çok sayıda koyun telef oldu Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bir kamyonun gölete devrilmesi sonucu 4 kişi yaralanırken, 150 koyun dan çocuğu telef oldu.

Kontrolden çıkan kamyon gölete devrildi: 4 yaralı, çok sayıda koyun telef oldu BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bir kamyonun gölete devrilmesi sonucu 4 kişi yaralanırken, 150 koyun dan çocuğu telef oldu. Kaza, ilçeye bağlı Kanitaht Mahallesi'nde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre, Şükrü Kılıç yönetimindeki 63 N 3709 yönetimindeki kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki gölete devrildi. Devrilen kamyonda bulunan 4 kişi yaraladı,150 koyundan çoğu ise telef oldu.Yaralılar, ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.Kamyon çekici yardımıyla göletten çıkarılırken Koyunların kendilerine ait olmadığını belirten araç sürücüsünün babası İlhami Kılıç, "150 koyunumuz vardı telef oldu. Araba da devrildi, bir şey kalmadı içinde. Mağdurum" şeklinde konuştu. Kaynak: İHA