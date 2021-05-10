Kontrolden çıkan kamyon devrildi
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Kontrolden çıkan kamyon devrildi

Kontrolden çıkan kamyon devrildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kontrolden çıkan bir kamyon devrilerek sürüklendi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kontrolden çıkan bir kamyon devrilerek sürüklendi.

Edinilen bilgiye göre Malatya istikametinden Kahramanmaraş istikametine giden Mahmut Adak idaresindeki 44 KA 064 plakalı Mitsubishi marka kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Gölbaşı ilçesi Ozan köyü girişinde kontrolden çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada sürücü yara almadan kurtulurken kamyonda ise maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kontrolden çıkan kamyon devrildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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