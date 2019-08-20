Kontrolden çıkan kamyon devrildi

Kontrolden çıkan kamyon devrildi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Malatya karayolu üzerinde kontrolden çıkan kamyon devrildi.

20.08.2019 14:13
Kontrolden çıkan kamyon devrildi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Malatya karayolu üzerinde kontrolden çıkan kamyon devrildi.

Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Kahramanmaraş istikametine giden M. A idaresindeki 02 DH 2746 plakalı kamyon Elbistan yol ayrımında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yan yattı. Meydana gelen kazada sürücü yara almadan kurtulurken kamyonda maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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