Kontrolden çıkan kamyon dereye devrildi
Bartın'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan kamyon dereye devrildi.
Bartın'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan kamyon dereye devrildi.
Kaza, Bartın Artı karayolunun Okçular mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Arıt'tan Bartın kent merkezi istikametine seyir halinde olan Kemal K. yönetimindeki 74 BD 218 plakalı kamyon kontrolden çıkarak Okçular deresine devrildi.
Sürücü Kemal K. kazayı şans eseri yaralanmadan atlattı.
Dereye devrilen kamyonun çıkarılması için çalışma başlatıldı. - BARTIN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı