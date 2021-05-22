Kontrolden çıkan kamyon dereye devrildi
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Kontrolden çıkan kamyon dereye devrildi

Kontrolden çıkan kamyon dereye devrildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bartın'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan kamyon dereye devrildi.

Bartın'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan kamyon dereye devrildi.

Kaza, Bartın Artı karayolunun Okçular mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Arıt'tan Bartın kent merkezi istikametine seyir halinde olan Kemal K. yönetimindeki 74 BD 218 plakalı kamyon kontrolden çıkarak Okçular deresine devrildi.

Sürücü Kemal K. kazayı şans eseri yaralanmadan atlattı.

Dereye devrilen kamyonun çıkarılması için çalışma başlatıldı. - BARTIN

Kontrolden çıkan kamyon dereye devrildi
Kontrolden çıkan kamyon dereye devrildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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