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Kontrolden çıkan kamyon boş araziye devrildi

Kontrolden çıkan kamyon boş araziye devrildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon yol kenarındaki boş araziye devrildi.

SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon yol kenarındaki boş araziye devrildi.

Kaza, Kaynarca-Kandıra yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kandıra istikametinde ilerlemekte olan kamyon, Asarlı Mahallesi mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan kamyon, yol kenarındaki boş araziye devrildi. Maddi hasarın meydana geldiği olayda ölen veya yaralananın olmaması teselli kaynağı olurken, araç bulunduğu yerden çekici yardımı ile kaldırıldı. - SAKARYA

Kontrolden çıkan kamyon boş araziye devrildi

Kontrolden çıkan kamyon boş araziye devrildi

Kontrolden çıkan kamyon boş araziye devrildi

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