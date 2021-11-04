Kontrolden çıkan kamyon 2 araca çarptı: 2 yaralı - Haberler
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Kontrolden çıkan kamyon 2 araca çarptı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kontrolden çıkan kamyon 2 araca çarptı: 2 yaralı

Zonguldak'ta kamyonet ve iki otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ta kamyonet ve iki otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Çınartepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ankara istikametinden Zonguldak istikametine giden 67 DH 217 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu seyir halindeki 14 EP 058 plakalı Tofaş marka araca ardından 14 LF 049 plakalı Renault marka araca çarparak durabildi. Kazada 14 EP 058 plakalı araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ZONGULDAK

Kontrolden çıkan kamyon 2 araca çarptı: 2 yaralı

Kontrolden çıkan kamyon 2 araca çarptı: 2 yaralı

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