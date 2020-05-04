Kontrolden çıkan hafriyat kamyonu makaslayarak durabildi: 1 yaralı
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Kontrolden çıkan hafriyat kamyonu makaslayarak durabildi: 1 yaralı

Kontrolden çıkan hafriyat kamyonu makaslayarak durabildi: 1 yaralı
04.05.2020 11:24 | Son Güncelleme: 04.05.2020 11:24

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yağmur nedeni ile kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu, yoldan çıkarak makasladı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yağmur nedeni ile kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu, yoldan çıkarak makasladı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, İzmit ilçesi Kurtuluş Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Can B. idaresindeki hafriyat kamyonu, yağmur nedeni ile kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıktı. Kontrolsüzce ilerleyen kamyon yoldan çıktı. Ağaçlara çarpan kamyon makaslayarak durabildi. Kazada kamyon sürücüsü Can B. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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