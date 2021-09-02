Kontrolden çıkan hafif ticari araç şarampole devrildi: 2 yaralı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Seydişehir-Konya yolu Boyalı Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cumali D. idaresindeki 51 HP 530 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan Hamide D. (67) yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı