Kontrolden çıkan hafif ticari araç şarampole devrildi: 8 yaralı
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Kontrolden çıkan hafif ticari araç şarampole devrildi: 8 yaralı

Kontrolden çıkan hafif ticari araç şarampole devrildi: 8 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç şarampole devrildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç şarampole devrildi. Kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, Siverek-Çermik karayolunun 3'üncü kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Şükrü Ç. yönetimindeki Fiat markalı 63 N 3512 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampolde devrildi ve taşlara çarptı. Meydana gelen kazada araç içerisinde bulunan sürücüsü Şükrü Ç ile birlikte Yusuf Ç, Mahir Ç., Gül Ç., Kısmet Ç., Muhammed Said Ç., Miran Ç. ile Kıymet Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil servis ve itfaiye ekipleri çağrıldı. Yaralılar olay yerinde ilk müdahaleleri sonrasında Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kontrolden çıkan hafif ticari araç şarampole devrildi: 8 yaralı
Kontrolden çıkan hafif ticari araç şarampole devrildi: 8 yaralı
Kontrolden çıkan hafif ticari araç şarampole devrildi: 8 yaralı
Kontrolden çıkan hafif ticari araç şarampole devrildi: 8 yaralı
Kontrolden çıkan hafif ticari araç şarampole devrildi: 8 yaralı
Kontrolden çıkan hafif ticari araç şarampole devrildi: 8 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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