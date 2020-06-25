Kontrolden çıkan hafif ticari araç, iş yerine girdi ŞIRNAK'ta, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, kapalı olan bir işyerine girdi.

ŞIRNAK'ta, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, kapalı olan bir işyerine girdi. Kaza anı mobese kamerasına yansıdı. Emniyet Genel Müdürlüğü, ülke genelinde meydana gelen, bazı trafik kazalarının görüntülerini yayınladı. Paylaşılan görüntülerde, Şırnak'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, kontrolden çıkarak kapalı olan bir işyerine girdi. İş yerinin kapalı olmasıyla olası bir faciadan dönülürken, görüntüde, "Hız kurallarına uysalardı, bu kazalar olmayabilirdi" mesajı verildi.

Kaynak: DHA