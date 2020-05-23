Kontrolden çıkan çöp kamyonu bariyerlere saplandı: 1 ölü 1 yaralı
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Kontrolden çıkan çöp kamyonu bariyerlere saplandı: 1 ölü 1 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kontrolden çıkan çök kamyonu devrilerek bariyerlere saplandı.

Kontrolden çıkan çöp kamyonu bariyerlere saplandı: 1 ölü 1 yaralı
23.05.2020 16:35 | Son Güncelleme: 23.05.2020 16:42

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kontrolden çıkan çök kamyonu devrilerek bariyerlere saplandı. Araç içinde sıkışan göğsüne bariyer saplanan 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı.

Kaza 14.30 sıralarında Gebze Beylikbağı mevkii D-100 Karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre belediyeye ait Eren A. idaresindeki 41 DB 355 plakalı çöp kamyonu, D-100 karayolu İstanbul istikametinde seyir halinde olduğu sırada yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yan yattı. Sürüklenen aracın yol kenarındaki bariyerlere saplanması sonucu araç içinde bulunan sürücü Eren A. ve yanındaki Tahsin Atalar adlı işçi, bulundukları yerde sıkışarak yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araç içindeki yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması sonucunda sürücü Eren A. yaralı olarak kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücü kabininde sıkışan ve göğsüne bariyer saplanan Tahsin Atalar ise ise 2.5 saat süren çalışmaların sonucu sıkıştığı yerden kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde kaza anında hayatı kaybettiği belirlenen Tahsin Atalar'ın cesedi hastane morguna kaldırıldı. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

Öte yandan, kazayı haber alan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ise olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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