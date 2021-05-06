Kontrolden Çıkan Çin Roketi, Türkiye'ye Düşebilir
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Kontrolden Çıkan Çin Roketi, Türkiye'ye Düşebilir

Kontrolden Çıkan Çin Roketi, Türkiye'ye Düşebilir
Space Mag Türkiye - Haberler | Teknoloji

Çin'den fırlatılan roket nereye düşecek?

Çin'den fırlatılan roket nereye düşecek? ABD "Roketi takipteyiz" derken, Çin yönetimi sessiz kalmayı tercih etti. Roketin haftasonu Dünya'ya düşmesi bekleniyor.

Çin, uzayda kurmak istediği istasyonunun çekirdek modülünü taşıyan Long March 5B tipi roketi fırlattı ancak roket bir süre sonra kontrolden çıktı.

Dünya üzerinde savrulmaya başlayan roketin bu haftasonu, büyük ihtimalle 8 Mayıs'ta, atmosfere girip Dünya üzerinde bir noktaya düşmesi bekleniyor.

OKYANUSA DA DÜŞEBİLİR

41'inci kuzey ve 41'inci güney enlemleri arasındaki bir bölgeye düşeceği açıklanan roket, Türkiye'ye de düşebilir. Söz konusu enlemler arasında İstanbul ve Ankara'nın yanı sıra New York, Sydney, Pekin, Madrid gibi şehirler de bulunuyor.

Dünya nefesini tutmuş, roketi beklerken; Çin konuyla ilgili sessizliğini koruyor. Çin yerel medyasında konuya ilişkin bir habere yer verilmezken, resmi kurumlardan da herhangi bir açıklama gelmedi.

ABD Uzay Komutanlığı "Roketi takipteyiz. Ancak atmosfere girene kadar tam olarak hangi noktaya düşeceğini söylemek imkansız" açıklaması yaptı.

Bir kesim "Atmosferde yanacağı için Dünya'ya düşecek çok parça olmaz" derken, bir kesim de "Karaya değil, okyanusa düşecek. O enlemler arasında yoğun su var" diyor.

En son Mayıs 2020'de yine Çin'in attığı bir füze yörüngeden çıkıp atmosferde yanmış, kalan parçaları ise Afrika ülkesi Fildişi Sahilleri'ne "yağmıştı."

Kaynak: Space Mag Türkiye

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