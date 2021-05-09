Kontrolden çıkan Çin'in roketi Hint Okyanusu'na düştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kontrolden çıkan Çin'in roketi Hint Okyanusu'na düştü

Kontrolden çıkan Çin'in roketi Hint Okyanusu'na düştü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Çin'in kontrolden çıkarak serbest düşüşe geçen uzay roketi, günlerdir nereye düşeceği merak konusu olurken, Hint Okyanusu'na Maldivler yakınına düştü.

Çin'in kontrolden çıkarak serbest düşüşe geçen uzay roketi, günlerdir nereye düşeceği merak konusu olurken, Hint Okyanusu'na Maldivler yakınına düştü.  

Çin'in uzay istasyonu için modül taşıyan Long March 5B isimli roketi yörüngedeki kontrolsüz düşüşü paniğe neden oldu.  29 Nisan'da uzaya fırlatılan roket beklenmedik bir hata ile modülden ayrıldı. Kontrolden çıkan roketin nereye düşeceği merak konusu olurken, roketin Hint Okyanusu'nda Maldivler yakınında bir bölgeye düştüğü ifade edildi. Çin İnsanlı Uzay Mühendisliği Ofisi, roketin Maldivler yakınlarına iniş yaptığını duyurdu.

ABD TÜRKMENİSTAN DEMİŞTİ

Öte yandan, ABD Savunma Bakanlığı,kontrolden çıkan roketin bu sabah Türkmenistan'da bir çöle düşebileceğini açıklamıştı.Çin'in Long March 5B isimli  roketi kontrolü kaybedildiğinden beri dünyanın etrafında saatte 27 bin 600 kilometre hızla dolaştı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Çin'in kontrolden çıkan roketi dünyaya yaklaşıyor! Türkmenistan'a düşebilir
Çin'in kontrolden çıkan roketi dünyaya yaklaşıyor! Türkmenistan'a düşebilir
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Ruhsar Pekcan Fahrettin Koca Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Burak Sergen Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Cyle Larin Gökhan Gönül Burak Yılmaz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa İsrail
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kontrolden çıkan Çin'in roketi Hint Okyanusu'na düştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.5.2021 09:40:40. #1.16#

title