Kontrolden çıkan çekici yoldan çıktı; 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kontrolden çıkan çekici yoldan çıktı; 1 yaralı

Kontrolden çıkan çekici yoldan çıktı; 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde çekicinin yoldan çıkması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde çekicinin yoldan çıkması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İnönü istikametinden Bozüyük'e gelmekte olan Ahmet S. idaresindeki 34 ABJ 394 plakalı çekici, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ormanlık alana daldı. Yaklaşık 50 metre ormanlık alanda ilerleyen çekicide büyük çapta maddi hasar meydana gelirken sürücü yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK

Kontrolden çıkan çekici yoldan çıktı; 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Mehmet Özhaseki Memduh Büyükkılıç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hazal Kaya Sarp Akkaya Fatma Turgut İbrahim Tatlıses
Spor Şenol Güneş Ergin Ataman Merih Demiral Emre Belözoğlu Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kontrolden çıkan çekici yoldan çıktı; 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.6.2021 15:42:26. #1.14#

title