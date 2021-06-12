Kontrolden çıkan çekici yoldan çıktı; 1 yaralı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde çekicinin yoldan çıkması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde çekicinin yoldan çıkması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İnönü istikametinden Bozüyük'e gelmekte olan Ahmet S. idaresindeki 34 ABJ 394 plakalı çekici, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ormanlık alana daldı. Yaklaşık 50 metre ormanlık alanda ilerleyen çekicide büyük çapta maddi hasar meydana gelirken sürücü yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı