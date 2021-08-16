Kontrolden çıkan çay yüklü kamyon tarım arazisine girdi: 2 yaralı
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Kontrolden çıkan çay yüklü kamyon tarım arazisine girdi: 2 yaralı

Kontrolden çıkan çay yüklü kamyon tarım arazisine girdi: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Rize'nin Güneysu ilçesinde kontrolden çıkan çay yüklü kamyon çay tarım arazisine girdi, kazada 2 kişi yaralandı.

Rize'nin Güneysu ilçesinde kontrolden çıkan çay yüklü kamyon çay tarım arazisine girdi, kazada 2 kişi yaralandı.

Olay, İslahiye köyünde 16.30 sıralarında İshak G. (39) kontrolündeki 53 AV 106 plakalı yaş çay yüklü kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak çay bahçesine girdi. Kazada sürücü İshak G. ile birlikte araçta bulunan Onur G. yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekipleri tarafından yaralılar Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - RİZE

Kontrolden çıkan çay yüklü kamyon tarım arazisine girdi: 2 yaralı
Kontrolden çıkan çay yüklü kamyon tarım arazisine girdi: 2 yaralı
Kontrolden çıkan çay yüklü kamyon tarım arazisine girdi: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Kontrolden çıkan çay yüklü kamyon tarım arazisine girdi: 2 yaralı - Haberler
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