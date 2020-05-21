Kontrolden çıkan beton mikseri kaza yaptı
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Kontrolden çıkan beton mikseri kaza yaptı

Muğla'nın Milas ilçesinde, seyir halindeyken kontrolden çıkan beton mikseri kaza yaptı.

Kontrolden çıkan beton mikseri kaza yaptı
21.05.2020 15:38 | Son Güncelleme: 21.05.2020 15:38

Muğla'nın Milas ilçesinde, seyir halindeyken kontrolden çıkan beton mikseri kaza yaptı.

Milas'ın Avşar Mahallesi'nde seyir halindeyken kontrolden çıkan 35 AH 8548 plakalı beton mikseri kaza yaptı.

Yol kenarına devrilen kamyonun sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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