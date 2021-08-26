Kontrolden çıkan araç yol kenarında dik durdu: 2 yaralı
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Kontrolden çıkan araç yol kenarında dik durdu: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kontrolden çıkan araç yol kenarında dik durdu: 2 yaralı Bağcılar'da kırmızı ışık ihlali yaparak hızla geçen otomobil, bir araca çarparak yol kenarındaki duvara yaslanarak dik bir şekilde durdu.

Kontrolden çıkan araç yol kenarında dik durdu: 2 yaralı

İSTANBUL - Bağcılar'da kırmızı ışık ihlali yaparak hızla geçen otomobil, bir araca çarparak yol kenarındaki duvara yaslanarak dik bir şekilde durdu. Kazada iki kişi yaralanırken, yolda kaza nedeniyle trafik oluştu.

Olay, saat 21.30 sıralarında Bağcılar Taşocağı caddesinde yaşandı. İddiaya göre, kırmızı ışık yanarken hızla geçen Ömer A. idaresindeki 34 BCG 502 plakalı Fiat Egea marka otomobil, o sırada sola dönüş yapan 34 TC 0824 plakalı Volvo S90 marka araca yandan çarparak kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç kaldırımların üstünden uçarak yol kenarında bulunan duvara yaslı vaziyette durdu. Kazada Sürücü Ömer A. ve yolcu koltuğunda bulunan Samet K. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Trafik polisi ekipleri kazaya ilişkin tutanak tanzim ederken kazaya karışan araç çekici ile yol kenarından kaldırıldı.

Kontrolden çıkan araç yol kenarında dik durdu: 2 yaralı
Kontrolden çıkan araç yol kenarında dik durdu: 2 yaralı
Kontrolden çıkan araç yol kenarında dik durdu: 2 yaralı
Kontrolden çıkan araç yol kenarında dik durdu: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Furkan Tan

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Kontrolden çıkan araç yol kenarında dik durdu: 2 yaralı - Haberler
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