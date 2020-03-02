Kontrolden çıkan araç yağmur kanalına düştü: 2 yaralı
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Kontrolden çıkan araç yağmur kanalına düştü: 2 yaralı

Sakarya'da kontrolden çıkan otomobilin yağmur kanalına düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

02.03.2020 19:43 | Son Güncelleme: 02.03.2020 19:43
Kontrolden çıkan araç yağmur kanalına düştü: 2 yaralı

'da kontrolden çıkan otomobilin yağmur kanalına düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza, Adapazarı - Kaynarca duble yolu Adapazarı istikametinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kaynarca istikametinden Adapazarı istikametine gitmekte olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 FR 9365 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki yağmur kanalına düştü. Kaza sonucu araçta bulunan 2 kişi yaralanırken kazayı görenler durumu sağlık ekiplerine verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrası yaralılar hastaneye sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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