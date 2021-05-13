Kontrolden çıkan araç trafik levhasına saplandı: 1 yaralı
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Kontrolden çıkan araç trafik levhasına saplandı: 1 yaralı

Kontrolden çıkan araç trafik levhasına saplandı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eskişehir'de çevreyolunda kontrolden çıkan otomobilin yol kenarında bulunan trafik uyarı levhasına çarpması sonucu sürücü ağır yaralandı.

Eskişehir'de çevreyolunda kontrolden çıkan otomobilin yol kenarında bulunan trafik uyarı levhasına çarpması sonucu sürücü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Eskişehir-Bursa karayolu üzerinde Anadolu Üniversitesi yakınlarında gerçekleşti. Esat A. İdaresindeki 26 RY 773 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaya kaldırımına çarparak yol kenarında bulunan trafik uyarı levhasına saplandı. Kazanın ardından otomobilin içerisinde sıkışan sürücü ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri sürücüye ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra olay yerine gelen itfaiye ve polis ekiplerinin yardımıyla otomobil sürücüsü araçtan çıkarıldı. Kaza sonrası hurdaya dönen araç ise uzun uğraşlar sonucunda çekici tarafından kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan araç sürücüsü Esat A. 112 Acil Sağlık ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Kontrolden çıkan araç trafik levhasına saplandı: 1 yaralı
Kontrolden çıkan araç trafik levhasına saplandı: 1 yaralı
Kontrolden çıkan araç trafik levhasına saplandı: 1 yaralı
Kontrolden çıkan araç trafik levhasına saplandı: 1 yaralı
Kontrolden çıkan araç trafik levhasına saplandı: 1 yaralı
Kontrolden çıkan araç trafik levhasına saplandı: 1 yaralı
Kontrolden çıkan araç trafik levhasına saplandı: 1 yaralı
Kontrolden çıkan araç trafik levhasına saplandı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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