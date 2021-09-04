Kontrolden çıkan araç takla attı: 3 yaralı
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Kontrolden çıkan araç takla attı: 3 yaralı

Kontrolden çıkan araç takla attı: 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da kontrolünden çıkan araç, üst geçit üzerinde takla attı.

Antalya'da kontrolünden çıkan araç, üst geçit üzerinde takla attı. Kazada sürücü ve otomobilde yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, Muratpaşa ilçesi İller Bankası kavşağı Gazi Bulvarı üst geçit üzerinde, gece saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 07 ANB 883 plakalı aracın sürücüsü H.B., üst geçit üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yolun solundaki bariyerlere çarparak takla attı. Kaza sonucu sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Kontrolden çıkan araç takla attı: 3 yaralı
Kontrolden çıkan araç takla attı: 3 yaralı
Kontrolden çıkan araç takla attı: 3 yaralı
Kontrolden çıkan araç takla attı: 3 yaralı
Kontrolden çıkan araç takla attı: 3 yaralı
Kontrolden çıkan araç takla attı: 3 yaralı
Kontrolden çıkan araç takla attı: 3 yaralı
Kontrolden çıkan araç takla attı: 3 yaralı
Kontrolden çıkan araç takla attı: 3 yaralı
Kontrolden çıkan araç takla attı: 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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