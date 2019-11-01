01.11.2019 20:22

Kontrolden çıkan araç takla attı: 2 ölü, 1 yaralı

İZMİR'in Çiğli ilçesinde, seyir halindeki bir otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Meydana gelen trafik kazasında, otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, bugün saat 17.30 sıralarında Anadolu Caddesi Harmandalı yol ayrımı yakınında meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü henüz öğrenilemeyen ve aşırı hız olduğu ileri sürülen 35 KUV 24 plakalı otomobil, Çiğli yönünden Menemen istikametine seyir halinde olduğu sırada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarındaki bir ağaca daha sonra elektrik panosuna çarptıktan sonra takla atarak durabildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde, otomobilde bulunan 3 kişiden 2'sinin olay yerinde öldüğünü belirledi. Kazada yaralanan bir kişi ise ambulansa alınarak Çiğli Bölge Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralının hastanede tedavisi sürerken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, polis ekipleri kazada hayatını kaybeden 2 kişi ve hastaneye kaldırılan 1 yaralının kimliğini tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: DHA