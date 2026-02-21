Haberler

Kontrolden çıkan araç takla attı; 1 yaralı

Güncelleme:
Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan otomobil takla atarak durabilirken, sürücüsü yaralandı.

Kaza; Eskişehir-Bozüyük karayolu Poyra Köprüaltı mevkiinde meydana geldi. Karayolunda seyir halindeki 26 AJM 417 plakalı otomobil sürücüsü Murat Y. bir anlık direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yol dışında bulunan toprak araziye takla atarak devrildi. Meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü Murat Y. yaralandı. Yaralı sürücüsü olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şahsın hayati tehlikesi bulunmazken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
500

