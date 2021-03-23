Kontrolden çıkan araç takla atıp tarım arazisine devrildi

Bilecik'te kontrolden çıkarak tarım arazisine devrilen otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, Pazaryeri ilçesi Arapdede Köyü Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bursa istikametine seyir halindeki 26 ET 393 plakalı otomobil sürücüsü Süleyman Şimşek (58), Arapdede Köyü Kavşağı geldiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç takla atıp yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazada araç sürücüsü Şimşek yaralanırken, şahıs olay yerine gelen 112 Acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı