Kontrolden çıkan araç takla atarak şarampole uçtu: 3 yaralı
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Kontrolden çıkan araç takla atarak şarampole uçtu: 3 yaralı

Kontrolden çıkan araç takla atarak şarampole uçtu: 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Erzurum'da bir araç sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu takla atarak yoldan çıktı.

Erzurum'da bir araç sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu takla atarak yoldan çıktı. Kazada araç içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre bugün öğle saatlerinde Muş'un Varto ilçesinden Erzurum istikametine ilerleyen 41 DJ 682 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yoldan çıktı. Araçta bulunan 3 kişi hafif şekilde yaralanırken araç kullanılamaz hale geldi. - ERZURUM

Kontrolden çıkan araç takla atarak şarampole uçtu: 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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