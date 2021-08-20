Kontrolden çıkan araç şarampole uçtu: 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kontrolden çıkan araç şarampole uçtu: 2 yaralı

Kontrolden çıkan araç şarampole uçtu: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da kontrolden çıkan otomobilin şarampole uçması sonucu 2 kişi yaralandı.

Bursa'da kontrolden çıkan otomobilin şarampole uçması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bursa'nın İnegöl ilçesi Ahmet Türkel Çevreyolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan sürücü Rıdvan G. (24) yönetimindeki 06 COH 20 plakalı otomobil virajı alamayınca kontrolden çıktı. Yoldan çıkan araç şarampole uçarak sitenin istinat duvarına çarptı. Kaza sonucu sürücü ile yanındaki Emre G. (24) yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BURSA

Kontrolden çıkan araç şarampole uçtu: 2 yaralı
Kontrolden çıkan araç şarampole uçtu: 2 yaralı
Kontrolden çıkan araç şarampole uçtu: 2 yaralı
Kontrolden çıkan araç şarampole uçtu: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İki traktörün kazasında 18 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti
İki traktörün kazasında 18 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti
Tatvan'da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı
Tatvan'da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı
Kontrolden çıkan kamyonet otobüs durağına daldı! O anlar saniye saniye kamerada
Kontrolden çıkan kamyonet otobüs durağına daldı! O anlar saniye saniye kamerada
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Işın Karaca Haluk Levent Demet Özdemir Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Arda Turan Ozan Tufan Abdullah Avcı Enner Valencia
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kontrolden çıkan araç şarampole uçtu: 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.8.2021 15:26:47. #1.16#

title