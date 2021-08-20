Kontrolden çıkan araç şarampole uçtu: 2 yaralı

Bursa'da kontrolden çıkan otomobilin şarampole uçması sonucu 2 kişi yaralandı.

Bursa'da kontrolden çıkan otomobilin şarampole uçması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bursa'nın İnegöl ilçesi Ahmet Türkel Çevreyolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan sürücü Rıdvan G. (24) yönetimindeki 06 COH 20 plakalı otomobil virajı alamayınca kontrolden çıktı. Yoldan çıkan araç şarampole uçarak sitenin istinat duvarına çarptı. Kaza sonucu sürücü ile yanındaki Emre G. (24) yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı