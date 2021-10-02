Kontrolden çıkan araç şarampole devrildi: 2 ağır yaralı - Haberler
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Kontrolden çıkan araç şarampole devrildi: 2 ağır yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kontrolden çıkan araç şarampole devrildi: 2 ağır yaralı

Manisa'nın Kula ilçesinde seyir halindeyken kontrolden çıkan hafif ticari araç, takla atarak şarampole devrildi.

ANKARA (İHA) - Manisa'nın Kula ilçesinde seyir halindeyken kontrolden çıkan hafif ticari araç, takla atarak şarampole devrildi. Kazada, araç içerisinde bulunan 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında İzmir- Ankara D300 karayolu Körez kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halil K. idaresindeki 45 EV 770 plakalı Renault marka hafif ticari araç, Kula'dan Uşak yönüne seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıktı. Karayolunda savrulduktan sonra takla atmaya başlayan araç, yol kenarındaki şarampole devrildi. Kazanın şiddetiyle sürücü Halil K. ve yolcu konumunda bulunan Hatice K. ağır yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kontrolden çıkan araç şarampole devrildi: 2 ağır yaralı

Kontrolden çıkan araç şarampole devrildi: 2 ağır yaralı

Kontrolden çıkan araç şarampole devrildi: 2 ağır yaralı

Kontrolden çıkan araç şarampole devrildi: 2 ağır yaralı

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