Kontrolden çıkan araç oyun oynayan çocuğa çarptı
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Kontrolden çıkan araç oyun oynayan çocuğa çarptı

Kontrolden çıkan araç oyun oynayan çocuğa çarptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sivas'ta kontrolden çıkan otomobil, sokakta oyun oynayan çocuğa çarptı.

Sivas'ta kontrolden çıkan otomobil, sokakta oyun oynayan çocuğa çarptı. Kazada çocuk hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Mevlana Mahallesi 16. Sokak'ta meydana geldi. 58 NR 639 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu oyun oynayan K.A.B. (11) adlı çocuğa çarptı. Otomobil apartmanın bahçe duvarına çarparak durabilirken, küçük çocuk hafif şekilde yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kontrol amaçlı Numune Hastanesine kaldırıldı.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SİVAS

Kontrolden çıkan araç oyun oynayan çocuğa çarptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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