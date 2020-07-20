Kontrolden çıkan araç kaza yaptı: 3 ölü 1 ağır yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kontrolden çıkan araç kaza yaptı: 3 ölü 1 ağır yaralı

Kontrolden çıkan araç kaza yaptı: 3 ölü 1 ağır yaralı Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, elektrik direğine çarpan araçta bulunan 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı.

Kontrolden çıkan araç kaza yaptı: 3 ölü 1 ağır yaralı
20.07.2020 07:59 | Son Güncelleme: 20.07.2020 09:02

Kontrolden çıkan araç kaza yaptı: 3 ölü 1 ağır yaralı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, elektrik direğine çarpan araçta bulunan 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı.

Kaza, Yeniceköy Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Han Bulvarı'nda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Aycan Kısacıkidaresindeki 16 SÇU 95 Plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile özel otomobil yol kenarında bulunan elektrik direğine çarparak ikiye bölündü.

Kazada sürücü Aycan Kısacık ve araç içerisinde bulunan Mehmet Şahin ve Mert Can Çoban hayatını kaybetti, Burak Geçimli ise ağır yaralandı.

Ağır yaralı Gecimli, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi acil servis bölümüne kaldırıldı.

Kaza nedeni ile hayatını kaybeden Mehmet Şahin, Aycan Kısacık ve Mert Can Çoban'ın cenazeleri İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Parkta yürüyüş yapan 3 kadın, karşılarına çıkan ayı ile selfie çekti Dünya
Parkta yürüyüş yapan 3 kadın, karşılarına çıkan ayı ile selfie çekti
Ünlü isimlerin avukatı, sevgilisinden dünyaya gelen bebeği reddedip apar topar evlendi 3. Sayfa
Ünlü isimlerin avukatı, sevgilisinden dünyaya gelen bebeği reddedip apar topar evlendi
Türkiye'nin en büyük adasında toplu uğur böceği ölümleri tedirgin etti: 20 yıldır ilk kez böyle bir şeyle karşılaştım Güncel
Türkiye'nin en büyük adasında toplu uğur böceği ölümleri tedirgin etti: 20 yıldır ilk kez böyle bir şeyle...
Bakan Koca'nın vaka sayısındaki artışa dikkat çektiği Gaziantep'te mesire alanları dolup taştı Güncel
Bakan Koca'nın vaka sayısındaki artışa dikkat çektiği Gaziantep'te mesire alanları dolup taştı
Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi Magazin
Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi
Otomobil elektrik direğine ok gibi saplandı: 3 ölü, 1 yaralı 3. Sayfa
Otomobil elektrik direğine ok gibi saplandı: 3 ölü, 1 yaralı
'Cumhurbaşkanımız isterse istifa ederim' diyen TTK Başkanı'na Cumhurbaşkanlığından yanıt: Bir değerlendirme yok
"Cumhurbaşkanımız isterse istifa ederim" diyen TTK Başkanı'na Cumhurbaşkanlığından yanıt: Bir değerlendirme yok
Mısır'ın skandal Ayasofya açıklamasına Libya'dan tepki geldi
Mısır'ın skandal Ayasofya açıklamasına Libya'dan tepki geldi
Tarih Profesörü Ebubekir Sofuoğlu'ndan Ayasofya'da yer alan ikon ve mozaiklere tepki: Camide fahişe olur mu?
Tarih Profesörü Ebubekir Sofuoğlu'ndan Ayasofya'da yer alan ikon ve mozaiklere tepki: Camide fahişe olur mu?
Sahte sandığı 50 TL'lik banknotun hatalı basım olduğunu öğrenen kadın tekliflere açık
Sahte sandığı 50 TL'lik banknotun hatalı basım olduğunu öğrenen kadın tekliflere açık
Gece yarısı yürek yakan olay! Anne ve bebeği 5. kattan düşerek öldü
Gece yarısı yürek yakan olay! Anne ve bebeği 5. kattan düşerek öldü
Küçük kıza tacizde bulunan yaşlı adam hakkında soruşturma başlatıldı
Küçük kıza tacizde bulunan yaşlı adam hakkında soruşturma başlatıldı
İçişleri Bakanlığı, Twitter'da Mehmet Metiner hakkında paylaşım yapan hesabın Bakan Soylu'nun oğluna ait olmadığını açıkladı
İçişleri Bakanlığı, Twitter'da Mehmet Metiner hakkında paylaşım yapan hesabın Bakan Soylu'nun oğluna ait olmadığını açıkladı
Meteoroloji'den 13 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den 13 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
Konyaspor cephesi, Trabzonspor'un penaltısına sosyal medyadan tepki gösterdi
Konyaspor cephesi, Trabzonspor'un penaltısına sosyal medyadan tepki gösterdi
Göksel Gümüşdağ, şampiyonluk kutlamalarına Abdullah Avcı ve Emre Belözoğlu'nu da davet edecek
Göksel Gümüşdağ, şampiyonluk kutlamalarına Abdullah Avcı ve Emre Belözoğlu'nu da davet edecek
Ali Ağaoğlu'nun 6 milyon TL'lik aracını fareler kemirdi
Ali Ağaoğlu'nun 6 milyon TL'lik aracını fareler kemirdi
Televizyon dünyasında son yılların en büyük transferi! Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'da oynayacak
Televizyon dünyasında son yılların en büyük transferi! Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'da oynayacak
Sosyal medya fenomeni Anna Mya, NBA'in Disney World kampüsüne davet edildi
Sosyal medya fenomeni Anna Mya, NBA'in Disney World kampüsüne davet edildi
Beşiktakş'ta Vida'nın cüzdanından sürekli para eksilince gizli kamera hırsızı ortaya çıkardı
Beşiktakş'ta Vida'nın cüzdanından sürekli para eksilince gizli kamera hırsızı ortaya çıkardı
Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunu tanıdıkları öldürmüş
Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunu tanıdıkları öldürmüş
Mide küçültme ameliyatı olan uzman çavuş hayatını kaybetti
Mide küçültme ameliyatı olan uzman çavuş hayatını kaybetti
6'ncı kattan düşen doktorun feci ölümü! Yakınları sinir krizi geçirdi
6'ncı kattan düşen doktorun feci ölümü! Yakınları sinir krizi geçirdi
Muğla'da kaybolan genç kızdan 3 gündür haber alınamıyor
Muğla'da kaybolan genç kızdan 3 gündür haber alınamıyor
Yasin Obuz'dan Nisa'ya: Evrim yılansa, sen çıngıraklı yılansın
Yasin Obuz'dan Nisa'ya: Evrim yılansa, sen çıngıraklı yılansın
Siyah bikinisiyle objektiflere yakalanan Bade İşçil, kusursuz fiziğiyle büyülüyor
Siyah bikinisiyle objektiflere yakalanan Bade İşçil, kusursuz fiziğiyle büyülüyor
'Huysuz Virjin' karakteriyle tanınan Seyfi Dursunoğlu, 20 Temmuz'da son yolculuğuna uğurlanacak
"Huysuz Virjin" karakteriyle tanınan Seyfi Dursunoğlu, 20 Temmuz'da son yolculuğuna uğurlanacak
Fenerbahçe'yi zan altında bırakmaya çalışan Enes Kanter'e tokat gibi yanıt: Kulübün kapıları sonuna kadar kapalı ve öyle kalacak
Fenerbahçe'yi zan altında bırakmaya çalışan Enes Kanter'e tokat gibi yanıt: Kulübün kapıları sonuna kadar kapalı ve öyle kalacak
10 ila 19 yaş aralığındaki çocukların koronavirüsü daha çok bulaştırdığı tespit edildi
10 ila 19 yaş aralığındaki çocukların koronavirüsü daha çok bulaştırdığı tespit edildi
Beşiktaş, derbi galibiyeti sonrası sosyal medyadan Fenerbahçe'ye gönderme yaptı
Beşiktaş, derbi galibiyeti sonrası sosyal medyadan Fenerbahçe'ye gönderme yaptı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Bülent Turan Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şeyma Subaşı Demet Akalın Murat Dalkılıç Öztürk Serengil
Spor Adem Ljajic Fatih Terim Burak Yılmaz Sergen Yalçın Robert Prosinecki
Daha Fazla Bakan Şampiyon Beşiktaş Ayasofya
Şu an buradasınız: Kontrolden çıkan araç kaza yaptı: 3 ölü 1 ağır yaralı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.7.2020 09:29:17. #1.14#
title