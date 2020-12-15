Kontrolden çıkan araç kayganlaşan yolda takla attı: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kontrolden çıkan araç kayganlaşan yolda takla attı: 1 yaralı

15.12.2020 23:10 | Son Güncelleme: 15.12.2020 23:14
Kontrolden çıkan araç kayganlaşan yolda takla attı: 1 yaralı

Adıyaman'da, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan hafif ticari aracın takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan hafif ticari aracın takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Recep A. idaresindeki 02 LH 472 plakalı Renault marka hafif ticari araç, yağmur yağışından dolayı kayganlaşan 3.Çevre Yolu ile Malatya Caddesinin kesiştiği kavşak yakınlarında kontrolden çıkarak takla attı. Kazada yaralanan sürücüsü Recep A., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kontrolden çıkan araç kayganlaşan yolda takla attı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Kayganlaşan yolda hafif ticari araç takla attı: 1 yaralı
Kayganlaşan yolda hafif ticari araç takla attı: 1 yaralı
Kayganlaşan yolda bariyere çarpan otomobil takla attı: 5 yaralı
Kayganlaşan yolda bariyere çarpan otomobil takla attı: 5 yaralı
Önünde seyreden araca çarptıktan sonra şarampolde takla attı: 1 yaralı
Önünde seyreden araca çarptıktan sonra şarampolde takla attı: 1 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Fahrettin Koca Mustafa Şentop Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülben Ergen Nilgün Belgün Sermiyan Midyat Mustafa Üstündağ
Spor Okan Buruk Pierre Webo Ersun Yanal Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler S 400 Rusya Ankara Türkiye Kupası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kontrolden çıkan araç kayganlaşan yolda takla attı: 1 yaralı | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 23:15:26. #1.14#
title