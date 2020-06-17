Kontrolden çıkan araç kavşağa çarpıp takla attı: 3 yaralı
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Kontrolden çıkan araç kavşağa çarpıp takla attı: 3 yaralı

Kontrolden çıkan araç kavşağa çarpıp takla attı: 3 yaralı Sivas'ın Zara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

17.06.2020 22:59 | Son Güncelleme: 17.06.2020 23:59

Kontrolden çıkan araç kavşağa çarpıp takla attı: 3 yaralı

SİVAS - Sivas'ın Zara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Sivas'tan Erzincan istikametine gitmekte olan Ahmet Sönmez yönetimindeki 38 ZH 274 plakalı otomobil Zara ilçesine 5 kilometre mesafede sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi üzerine kavşağa çarparak takla attı.

Meydana gelen kazada araçta bulunan M.S.ile İ.R.S.yaralandı.

Yaralılar tedavi edilmek üzere Zara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kontrolden çıkan araç kavşağa çarpıp takla attı: 3 yaralı

Kaynak: İHA

Manşet

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