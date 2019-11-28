28.11.2019 01:17 | Son Güncelleme: 28.11.2019 01:18

Kontrolden çıkan araç karşı şeride geçerek tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

ANTALYA - Antalya'da hatalı solama yaparak karşı şeride geçen kamyonetin tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Bozan Yüksel tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Akseki istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki İbrahim Halil Salan'ın kullandığı 27 ADG 576 plakalı kamyonet, Akseki'ye 10 kilometre kala Cendeve Boğazında önündeki aracı sollarken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle karşı şeride geçerek Manavgat istikametinden Akseki istikametine gitmekte olan İsmail Büyükarslan'ın kullandığı 07 AAP 49 plakalı tıra çarptı.

Tıra çarptıktan sonra yoldan çıkarak kayalara çarpan kamyonetin sürücüsü İbrahim Halil Salan ve kamyonette yolcu olarak bulunan Bozan Yüksel yaralandı. Olay yerindeki müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan 39 yaşındaki Bozan Yüksel yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Bozan Yüksel'in cenazesi Cumhuriyet Savcısı ve Adli Tabibin incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: İHA