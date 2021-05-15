Kontrolden çıkan araç kaldırımda yürüyen yayaya çarptı
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Kontrolden çıkan araç kaldırımda yürüyen yayaya çarptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde kontrolden çıkan araç kaldırımda yürüyen yayaya çarptı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde kontrolden çıkan araç kaldırımda yürüyen yayaya çarptı. 5 kişinin son anda kurtulduğu kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Ramazan Bayramı'nın ilk günü öğlen saatlerinde plakası öğrenilmeyen otomobil sürücüsü M.G., iddiaya göre aşırı hız yaparak direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç kaldırımda yürüyen bir kişiye çarptı. Metrelerce sürüklenen kişi otomobille beraber kaldırımda bulunan içecek dolabına çarptı. Bu sırada kaldırımda yürüyen 5 kişinin otomobilin bir kişiye çarparak geldiğini görmesiyle kaçarak son anda kurtulduğu görüldü.

Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralı vatandaş ile otomobil sürücüsü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bismil ilçe Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alan sürücü M.G. ve ismi öğrenilemeyen vatandaşın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlatırken, yaşanan kaza anı ise güvenlik kamerasına an be an yansıdı.

(Sedat Irmak -Hasan Gündüz/ İHA)

Kontrolden çıkan araç kaldırımda yürüyen yayaya çarptı
Kontrolden çıkan araç kaldırımda yürüyen yayaya çarptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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